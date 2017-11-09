Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Маккаби
|09.11 22:05 по МСК.
|Реал
В ближайший четверг на паркете арены «Менора» баскетбольных болельщиков ожидает яркое зрелище – «Маккаби» в рамках шестого тура Евролиги будет принимать мадридский «Реал». В прошлом году оба поединка остались за испанцами. Удастся ли израильтянам порадовать в этот раз победой? Попробуем сделать прогноз.
|Северная Ирландия
|09.11 22:45 по МСК.
|Швейцария
В ОЧМ-2018 наступает время плей-офф европейской зоны отбора!
|Хорватия
|09.11 22:45 по МСК.
|Греция
Хорватия и Греция открывают двухматчевую дуэль за право поехать на Чемпионат мира
|Дэвилз
|10.11 03:00 по МСК.
|Эдмонтон
Нью-Джерси после 14 матчей набрал 19 очков и занимает 4 место на Востоке. Команда проиграла 3 матча подряд, что ждать от них сегодня? Читайте в нашем прогнозе!
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
В 09:35 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс. Футбольный поединок запланировали на 11-го ноября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Поставить на хозяев матча Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс можно по коэффициенту 2.12, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.175. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.
Две недели назад футбольный клуб Аделаида Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Аделаида Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Аделаида Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Последний матч футбольного клуба Ньюкасл Джетс прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Ньюкасл Джетс находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Ньюкасл Джетс в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
На поединок Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq