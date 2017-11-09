Аделаида Юнайтед — Ньюкасл Джетс прогноз и ставки от профессионала 11.11.17

В 09:35 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс. Футбольный поединок запланировали на 11-го ноября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Поставить на хозяев матча Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс можно по коэффициенту 2.12, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.175. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Аделаида Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Аделаида Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Аделаида Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Ньюкасл Джетс прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Ньюкасл Джетс находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Ньюкасл Джетс в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

На поединок Аделаида Юнайтед – Ньюкасл Джетс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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