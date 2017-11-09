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|Хорватия
|09.11 22:45 по МСК.
|Греция
Хорватия и Греция открывают двухматчевую дуэль за право поехать на Чемпионат мира
|Северная Ирландия
|09.11 22:45 по МСК.
|Швейцария
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|Дэвилз
|10.11 03:00 по МСК.
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|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
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|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
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|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
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|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
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Главный арбитр матча Касертана – Паганесе в 22:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 11-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Паганесе на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Паганесе – девять против двух.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Касертана – Паганесе практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.11. Хозяева получили на свою победу котировку 2.08, а на гостей идет прием ставок по 3.38.
Свой последний матч клуб Касертана провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Касертана крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Паганесе уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Паганесе практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Паганесе демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В футбольном поединке Касертана – Паганесе эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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