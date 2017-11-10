Гуарани Кампинас — КРБ Масейо прогноз профессионала 12.11.17

12 ноября футбольному клубу Гуарани Кампинас на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как КРБ Масейо. По Москве данная игра стартует в 00:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Гуарани Кампинас – КРБ Масейо, выставив коэффициент 2.07 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.94, а поставить на ничью возможно по 3.42.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Гуарани Кампинас существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Гуарани Кампинас проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Гуарани Кампинас никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб КРБ Масейо постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Так как хозяева поединка Гуарани Кампинас – КРБ Масейо сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Гуарани Кампинас.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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