Кремень — Колос Ковалёвка прогноз специалиста 11.11.17

История противостояния Кремень – Колос Ковалёвка длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Кремень одержал 51 победу, а на счету ФК Колос Ковалёвка 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11-го ноября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 14:00.

Поставить на хозяев матча Кремень – Колос Ковалёвка можно по коэффициенту 4.54, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 1.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.15.

Футбольный клуб Кремень в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Кремень сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Кремень выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Кремень не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Колос Ковалёвка может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Колос Ковалёвка надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Колос Ковалёвка имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая сильную игру хозяев матча Кремень – Колос Ковалёвка на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Колос Ковалёвка, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: