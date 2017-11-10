Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Канада
|10.11 19:30 по МСК.
|Швеция
На последнем Чемпионате Мира сборные Канады и Швеции сыграли в финале. Тогда сильнее были скандинавы, получится ли у "кленовых" взять реванш?
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
|Баффало
|11.11 03:00 по МСК.
|Флорида
Команды являются соседями по таблице и находятся на дне Востока. Кто же сильнее, куда выгоднее поставить? Оформляйте ВИП подписку и читайте каждый день не только наши прогнозы, но и прогнозы на футбол, баскетбол!
|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
В рамках национального первенства пройдет поединок Гана – Египет, который будет сыгран между командами в 12 ноября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Египет – две победы против одного поражения.
Если футбольные клубы Гана и Египет в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.22, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.48.
В этом сезоне футбольный клуб Гана только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Гана пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Гана хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Египет прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Египет сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Египет в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая сильную игру хозяев матча Гана – Египет на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Египет, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq