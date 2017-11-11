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Амневилле — Шильтигхейм прогноз специалиста 11.11.17

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США Хоккей: США – НХЛ
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# Баффало 11.11 03:00 по МСК. Флорида #
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Италия футбол: Италия – Серия B
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# Верчелли 11.11 17:00 по МСК. Эмполи #
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Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
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# Рочдейл 11.11 18:00 по МСК. Уиган #
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Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One 
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# Луч 12.11 08:00 по МСК. Шинник #
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Прогноз от наших экспертов
Амневилле — Шильтигхейм прогноз специалиста 11.11.17

11-го ноября 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Амневилле – Шильтигхейм. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Амневилле, а вот игроки ФК Шильтигхейм смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 18:00 по МСК.

Футбольный клуб Амневилле среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 3.96. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Шильтигхейм выставили 1.744.

Свой последний матч клуб Амневилле провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Амневилле крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Шильтигхейм. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Шильтигхейм продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Шильтигхейм крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Амневилле – Шильтигхейм, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Шильтигхейм еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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