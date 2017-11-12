Прогнозы и ставки на матч Карпи — Брешиа 12.11.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Карпи и команда Брешиа будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Карпи и команды Брешиа будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Карпи и команды Брешиа оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Встреча команды Карпи и команды Брешиа будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Карпи и команды Брешиа, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Карпи, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Брешиа. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Брешиа. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Игра закончится победой Карпи — 2.15, в игре не будет победителей — 3.12, игра закончится победой Брешиа — 3.42.

Встреча команды Карпи и команды Брешиа – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Карпи и команды Брешиа. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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