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|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
13.11.2017 футбольному клубу Словакия (19) на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Турция (19). По Москве данная игра стартует в 14:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Гости поединка Словакия (19) – Турция (19) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 1.855. Хозяева оценены конторами коэффициентом 3.7, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.2.
Футбольный клуб Словакия (19) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Словакия (19) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Словакия (19) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Словакия (19) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Сейчас футбольный клуб Турция (19) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Турция (19) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Турция (19) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
На поединок Словакия (19) – Турция (19) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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