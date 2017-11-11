Сегодня матч Витербесе — Пистойезе. Прогнозы и ставки от эксперта 12.11.17

Для наших экспертов футбольный матч команды Витербесе и команды Пистойезе, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Витербесе и команды Пистойезе весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

Встреча команды Витербесе и команды Пистойезе в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Витербесе и команда Пистойезе провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Так как команда Витербесе и команда Пистойезе сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Витербесе, и команда Пистойезе одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Витербесе и команда Пистойезе – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Триумфатором станет Витербесе — 1.93, нет победителей — 3.4, триумфатором станет Пистойезе — 3.36.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Витербесе и команда Пистойезе – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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