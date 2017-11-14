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|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
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|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
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14.11.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Шапекоэнсе – Сантос. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Шапекоэнсе, а вот игроки ФК Сантос смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 01:00 по МСК.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Шапекоэнсе – Сантос, выставив коэффициент 3.195 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 2.43, а поставить на ничью возможно по 3.34.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Шапекоэнсе существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Шапекоэнсе проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Шапекоэнсе никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Сантос в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сантос демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сантос забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сантос имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Шапекоэнсе – Сантос встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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