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Болгария (19) — Англия (19): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Европы до 19 лет 14.11.17

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Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Асколи 12.11 17:00 по МСК. Фоджиа #
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США Хоккей: США – НХЛ
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# Кингс 13.11 06:30 по МСК. Шаркс #
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Болгария (19) — Англия (19): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Европы до 19 лет 14.11.17

Футболисты клуба Болгария (19) готовятся до 14-го ноября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Англия (19). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 15:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Болгария (19) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Болгария (19) – Англия (19) уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 11. Уверенные в победе гостей могут поставить на 1.344, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Болгария (19) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Болгария (19) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Болгария (19) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Сейчас футбольный клуб Англия (19) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Англия (19) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Англия (19) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Болгария (19) – Англия (19), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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