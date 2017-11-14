Ирландия — Дания прогноз специалиста 14.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14 ноября, так как именно в этот день на поле сойдутся Ирландия и Дания. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Дания сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Ирландия. Начало данной игры произойдет в 22:45 по московскому времени.

Гости футбольного поединка Ирландия – Дания получили коэффициент 2.99 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.3, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.42.

На своем поле футбольный клуб Ирландия не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Ирландия находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Ирландия в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Дания пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Дания находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Дания намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Дания в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Ирландия – Дания эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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