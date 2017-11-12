Лондрина — Гуарани Кампинас прогноз специалиста 15.11.17

Главный арбитр матча Лондрина – Гуарани Кампинас в 00:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 15-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Гуарани Кампинас на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Гуарани Кампинас – девять против двух.

Если футбольные клубы Лондрина и Гуарани Кампинас в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.7. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.87, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.48.

По меркам национального чемпионата Лондрина это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Лондрина является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Лондрина пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Гуарани Кампинас постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Так как хозяева поединка Лондрина – Гуарани Кампинас сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Лондрина.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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