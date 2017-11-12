Вила-Нова — Фигейренсе прогноз профессионала на матч 15.11.17

Футболисты клуба Вила-Нова готовятся до 15 ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Фигейренсе. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Вила-Нова – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Вила-Нова – Фигейренсе неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.02 и 3.38.

Две недели назад футбольный клуб Вила-Нова получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Вила-Нова из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Вила-Нова выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Вила-Нова – Фигейренсе у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Фигейренсе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Фигейренсе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Фигейренсе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Фигейренсе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Вила-Нова – Фигейренсе являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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