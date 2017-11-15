КРБ Масейо — Гояс прогноз специалиста на матч 15.11.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 15.11.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы КРБ Масейо и Гояс. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб КРБ Масейо, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 02:30.

Букмекеры считают фаворитом поединка КРБ Масейо – Гояс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.42. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.37, а на ничейный результат можно поставить по 3.2.

Свой последний матч клуб КРБ Масейо провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле КРБ Масейо крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

За последние четыре недели футбольному клубу Гояс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гояс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гояс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гояс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче КРБ Масейо – Гояс довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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