Ставки на матч Жемчужина Одесса – Ингулец Петрово, прогноз на футбол от 14.11.17

Эксперты нашего портала заранее просматривают расписание футбольных чемпионатов на несколько туров вперед. Это позволяет нам выбирать наиболее интересные футбольные матчи, а также дает пищу для анализа. Отметим, что в преддверии важных матчей футболисты, которые имеют критическое количество предупреждений могут специально получить желтую карточку, чтобы иметь дополнительное время для отдыха перед важным противостоянием. Помимо этого, менеджеры команд могут придержать ключевых футболистов, выпустив на поле в матче со слабым соперником ближайших резервистов. В общем, в зависимости от ситуации, здесь масса вариантов, и все они должны быть учтены при прогнозировании. Казалось бы, что команда Жемчужина Одесса не должна иметь никаких проблем в матче со своим соперником в ближайшем туре чемпионата. Однако, в расписании предстоящих матчей, у хозяев поля намечается матч с командой, которая является одним из ключевых конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате. А это означает, что хозяева поля могут не выпустить основу на матч со своими текущими соперниками. Именно поэтому команда Ингулец Петрово в этой игре имеет все шансы на то, чтобы не только удержать плюсовую фору, но и побороться за результат. Таким образом, противостояние команды Жемчужина Одесса и команды Ингулец Петрово должно получиться довольно интересным, так как хозяева поля вряд ли будут иметь колоссальное преимущество в этом матче, следовательно, борьба будет идти все 90-то минут матча.

Встреча команды Жемчужина Одесса и команды Ингулец Петрово в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Жемчужина Одесса и команда Ингулец Петрово провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Жемчужина Одесса и команды Ингулец Петрово, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Жемчужина Одесса, и команда Ингулец Петрово уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Ингулец Петрово в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.

Ничья в матче — 3.5, выиграет в противостоянии Жемчужина Одесса — 3.96, выиграет в противостоянии Ингулец Петрово — 1.744.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Жемчужина Одесса и команда Ингулец Петрово – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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