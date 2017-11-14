Коринтианс Паулиста — Флуминенсе РЖ прогноз специалиста на матч 16.11.17

16-го ноября футбольному клубу Коринтианс Паулиста на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Флуминенсе РЖ. По Москве данная игра стартует в 02:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Коринтианс Паулиста – Флуминенсе РЖ гостей, так что на их победу выставили коэффициент 6.65. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.62, а на ничейный результат можно поставить по 3.92.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Коринтианс Паулиста слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Коринтианс Паулиста был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Коринтианс Паулиста выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Сейчас футбольный клуб Флуминенсе РЖ пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Флуминенсе РЖ одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Флуминенсе РЖ забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Коринтианс Паулиста – Флуминенсе РЖ являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: