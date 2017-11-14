Шапекоэнсе — Витория: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 17.11.17

История противостояния Шапекоэнсе – Витория длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шапекоэнсе одержал 51 победу, а на счету ФК Витория 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 17 ноября и по московскому времени его начало будет в 01:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Шапекоэнсе – Витория определились с коэффициентами. На ФК Шапекоэнсе выставили 1.855, на мировую между командами — 3.3, а ставки на гостей матча принимаются по 4.04.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Шапекоэнсе использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Шапекоэнсе, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Шапекоэнсе выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Витория имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Витория демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Витория продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Витория в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В матче Шапекоэнсе – Витория довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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