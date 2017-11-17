Брисбен Роар — Мельбурн Сити прогноз и ставки от специалиста 17.11.17

17.11.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Брисбен Роар – Мельбурн Сити. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Брисбен Роар, а вот игроки ФК Мельбурн Сити смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 11:50 по МСК.

Футбольный клуб Брисбен Роар среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 3.088. Ничейный результат оценен котировкой 3.74, а на ФК Мельбурн Сити выставили 2.12.

Если раньше футбольный клуб Брисбен Роар ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Брисбен Роар в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Брисбен Роар стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Мельбурн Сити в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Мельбурн Сити демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Мельбурн Сити забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Мельбурн Сити имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Брисбен Роар – Мельбурн Сити сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Брисбен Роар.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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