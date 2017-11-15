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Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
В рамках национального первенства пройдет поединок Бешикташ – Акхисар Беледиеспор, который будет сыгран между командами в 17 ноября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Акхисар Беледиеспор – две победы против одного поражения.
Поставить на хозяев матча Бешикташ – Акхисар Беледиеспор можно по коэффициенту 1.41, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 5.95. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 4.32.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Бешикташ на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Бешикташ потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Бешикташ в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В этом сезоне у футбольного клуба Акхисар Беледиеспор совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Акхисар Беледиеспор находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Акхисар Беледиеспор выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Акхисар Беледиеспор в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
На поединок Бешикташ – Акхисар Беледиеспор идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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