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|Фамагуста
|20.12 20:00 по МСК.
|Апоэль
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|Бавария
|20.12 22:45 по МСК.
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|Лилль
|20.12 22:50 по МСК.
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|Никосия
|21.12 20:00 по МСК.
|Pafos
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|Эйбар
|21.12 21:30 по МСК.
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|Алавес
|21.12 23:30 по МСК.
|Малага
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Футболисты клуба Тенерифе готовятся до 21-го декабря 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Кадис. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 23:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Тенерифе – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Самый большой коэффициент в матче Тенерифе – Кадис идет на гостей и составляет 3.7, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.1. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.32.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Тенерифе уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Тенерифе сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Тенерифе не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Кадис уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Кадис практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Кадис демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тенерифе и Кадис, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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