Бертон Альбион — Лидс Юнайтед прогноз профессионала на матч 26.12.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 26-го декабря 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Бертон Альбион и Лидс Юнайтед. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Бертон Альбион, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 18:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Бертон Альбион – Лидс Юнайтед неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 2.12. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 3.38 и 3.4.

На своем поле футбольный клуб Бертон Альбион не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Бертон Альбион находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Бертон Альбион в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Лидс Юнайтед постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бертон Альбион – Лидс Юнайтед, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Лидс Юнайтед.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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