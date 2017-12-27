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|Ипсвич
|26.12 18:00 по МСК.
|Куинз Парк Рейнджерс
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В 22:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27.12.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 1.31. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 12 и 6.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ньюкасл Юнайтед сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ньюкасл Юнайтед не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Манчестер Сити может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Манчестер Сити надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Манчестер Сити имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
В футбольном поединке Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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