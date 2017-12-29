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29-го декабря 2017 года футбольному клубу Трапани на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Лечче. По Москве данная игра стартует в 16:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекеры считают фаворитом поединка Трапани – Лечче гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.62. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.42, а на ничейный результат можно поставить по 3.2.
Две недели назад футбольный клуб Трапани получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Трапани из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Трапани выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Трапани – Лечче у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После того, как футбольный клуб Лечче выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Лечче удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Трапани – Лечче, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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