Риу-Аве — Лейшойнш прогноз специалиста 30.12.17

30 декабря футбольному клубу Риу-Аве на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Лейшойнш. По Москве данная игра стартует в 23:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Гости поединка Риу-Аве – Лейшойнш от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 6.55. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.61, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.92.

Две недели назад футбольный клуб Риу-Аве получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Риу-Аве из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Риу-Аве выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Риу-Аве – Лейшойнш у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Лейшойнш в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Лейшойнш демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Лейшойнш забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Лейшойнш имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Риу-Аве – Лейшойнш, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Лейшойнш.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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