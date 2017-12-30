Прогноз на матч Витория Сетубал — Бенфика 30.12.17

Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Витория Сетубал и команды Бенфика мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.

Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Витория Сетубал и футболистами команды Бенфика. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Витория Сетубал и команды Бенфика. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Витория Сетубал не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Витория Сетубал и команды Бенфика мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

В матче победу одержит Витория Сетубал — 11, в матче победу одержит Бенфика — 1.296, будет ничья в матче — 6.

Встреча команды Витория Сетубал и команды Бенфика – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Витория Сетубал и команды Бенфика. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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