Саутгемптон — Кристал Пэлэс прогноз и ставки от специалиста 02.01.18

Болельщики 02 января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Саутгемптон и Кристал Пэлэс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 22:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Поставить на хозяев матча Саутгемптон – Кристал Пэлэс можно по коэффициенту 1.77, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.42. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Саутгемптон уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Саутгемптон сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Саутгемптон не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Кристал Пэлэс совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Кристал Пэлэс находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Кристал Пэлэс выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Кристал Пэлэс в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Саутгемптон – Кристал Пэлэс, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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