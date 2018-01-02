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|02.01 22:45 по МСК.
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|02.01 22:45 по МСК.
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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 03 января, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Фейренси и Порто. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Фейренси, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 23:15.
В футбольном поединке Фейренси – Порто букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 11, на ничью выставили 6.2, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.296.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Фейренси не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Фейренси уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Порто прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Порто сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Порто в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая сильную игру хозяев матча Фейренси – Порто на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Порто, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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