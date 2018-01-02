Портимоненсе — Белененсеш: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 04.01.18

04 января футбольному клубу Портимоненсе на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Белененсеш. По Москве данная игра стартует в 23:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Ставки на футбольную встречу Портимоненсе – Белененсеш уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.17. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.86, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.3.

Свой последний матч клуб Портимоненсе провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Портимоненсе крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

За последние четыре недели футбольному клубу Белененсеш пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Белененсеш находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Белененсеш намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Белененсеш в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Портимоненсе – Белененсеш лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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