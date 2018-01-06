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Пуэбла — Тигрес: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.01.18

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Пуэбла — Тигрес: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.01.18

Главный арбитр матча Пуэбла – Тигрес в 04:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 06.01.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тигрес на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тигрес – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Пуэбла – Тигрес неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 1.91. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 4.48 и 3.62.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Пуэбла отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Пуэбла еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Пуэбла пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тигрес может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тигрес надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тигрес имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

В футбольном поединке Пуэбла – Тигрес эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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