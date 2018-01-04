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Болтон Уондерерс — Хаддерсфилд Таун прогноз и ставки от профессионала 06.01.18

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Болтон Уондерерс — Хаддерсфилд Таун прогноз и ставки от профессионала 06.01.18

В последнем противостоянии Болтон Уондерерс – Хаддерсфилд Таун свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 06-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Болтон Уондерерс обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

В футбольном поединке Болтон Уондерерс – Хаддерсфилд Таун букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 3.7, на ничью выставили 3.3, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.93.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Болтон Уондерерс использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Болтон Уондерерс, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Болтон Уондерерс выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Хаддерсфилд Таун построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Хаддерсфилд Таун выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Болтон Уондерерс – Хаддерсфилд Таун не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Учитывая статистику личных встреч Болтон Уондерерс – Хаддерсфилд Таун, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Хаддерсфилд Таун еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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