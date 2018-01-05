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Осасуна — Вальядолид прогноз и ставки от профессионала 07.01.18

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Прогноз от наших экспертов
Осасуна — Вальядолид прогноз и ставки от профессионала 07.01.18

Хозяев матча Осасуна – Вальядолид 07-го января 2018 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 02:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Если футбольные клубы Осасуна и Вальядолид в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.2. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.1, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.78.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Осасуна слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Осасуна был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Осасуна выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Вальядолид может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Вальядолид надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Вальядолид имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Осасуна – Вальядолид, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Вальядолид еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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