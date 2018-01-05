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Валенсия — Жирона: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.01.18

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Прогноз от наших экспертов
Валенсия — Жирона: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.01.18

История противостояния Валенсия – Жирона длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Валенсия одержал 51 победу, а на счету ФК Жирона 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07 января и по московскому времени его начало будет в 18:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Валенсия – Жирона, выставив коэффициент 1.51 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 7.4, а поставить на ничью возможно по 4.64.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Валенсия не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Валенсия уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Жирона построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Жирона выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Валенсия – Жирона не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Учитывая статистику личных встреч Валенсия – Жирона, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Жирона еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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