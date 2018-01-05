Альбасете — Тенерифе прогноз и ставки от специалиста 07.01.18

Главный арбитр матча Альбасете – Тенерифе в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07-го января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тенерифе на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тенерифе – девять против двух.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Альбасете – Тенерифе, выставив коэффициент 2.29 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.48, а поставить на ничью возможно по 3.1.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Альбасете существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Альбасете проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Альбасете никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Тенерифе построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Тенерифе выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Альбасете – Тенерифе не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Альбасете – Тенерифе предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Альбасете больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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