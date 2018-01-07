Сельта — Реал Мадрид прогноз профессионала на матч 07.01.18

Главный арбитр матча Сельта – Реал Мадрид в 22:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07 января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Реал Мадрид на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Реал Мадрид – девять против двух.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Сельта – Реал Мадрид практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 5.2. Хозяева получили на свою победу котировку 6.7, а на гостей идет прием ставок по 1.49.

Футбольный клуб Сельта в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сельта сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сельта выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сельта не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Реал Мадрид постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

В матче Сельта – Реал Мадрид довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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