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Леванте — Эспаньол прогноз специалиста 11.01.18

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Леванте — Эспаньол прогноз специалиста 11.01.18

11.01.2018 футбольному клубу Леванте на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Эспаньол. По Москве данная игра стартует в 21:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Леванте – Эспаньол неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.01. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.52 и 3.19.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Леванте не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Леванте уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Эспаньол прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Эспаньол находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Эспаньол в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Леванте – Эспаньол, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Эспаньол еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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