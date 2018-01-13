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|14.01 20:00 по МСК.
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Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 15-го января 2018 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Ланс и Сошо. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сошо сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Ланс. Начало данной игры произойдет в 22:45 по московскому времени.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Ланс – Сошо коэффициент на победу гостей просел до 4.7. На ничью он остался неизменным — 3.06, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.07.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ланс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ланс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ланс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Последний матч футбольного клуба Сошо прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сошо находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сошо в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Хозяева матча Ланс – Сошо предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Ланс больше 1.5 гола.
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