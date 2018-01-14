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|15.01 03:00 по МСК.
|Денис Истомин
АО
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|15.01 03:00 по МСК.
|Магдалена Рыбарикова
АО
История противостояния Шан Юнайтед – Церес длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шан Юнайтед одержал 51 победу, а на счету ФК Церес 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16 января и по московскому времени его начало будет в 12:30.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Шан Юнайтед – Церес неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 1.67. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 6.4 и 3.58.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Шан Юнайтед на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Шан Юнайтед потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Шан Юнайтед в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Церес в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Церес демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Церес забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Церес имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ставить на матч Шан Юнайтед – Церес лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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