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|15.01 22:00 по МСК.
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|Бетис Севилья
|15.01 23:00 по МСК.
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|Ман Ю
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|Эшторил
|16.01 00:00 по МСК.
|Порто
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|Ришар Гаске
|16.01 06:14 по МСК.
|Блац Кавчич
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|16.01 22:00 по МСК.
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|16.01 23:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
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|Нанси
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|Ним
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Личная встреча между футбольными клубами Османлиспор и Бешикташ назначена на 17-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Османлиспор. По Москве начало данной игры в 20:30.
Если футбольные клубы Османлиспор и Бешикташ в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 3.68, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.15.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Османлиспор существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Османлиспор проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Османлиспор никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В этом сезоне у футбольного клуба Бешикташ совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Бешикташ находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Бешикташ выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Бешикташ в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
На поединок Османлиспор – Бешикташ идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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