Шеффилд Уинсдей — Кардифф Сити прогноз профессионала 20.01.18

История противостояния Шеффилд Уинсдей – Кардифф Сити длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шеффилд Уинсдей одержал 51 победу, а на счету ФК Кардифф Сити 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 20-го января и по московскому времени его начало будет в 20:30.

Букмекеры считают фаворитом поединка Шеффилд Уинсдей – Кардифф Сити гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.744. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.52, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

По меркам национального чемпионата Шеффилд Уинсдей это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Шеффилд Уинсдей является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Шеффилд Уинсдей пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После того, как футбольный клуб Кардифф Сити выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Кардифф Сити удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая статистику личных встреч Шеффилд Уинсдей – Кардифф Сити, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Кардифф Сити еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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