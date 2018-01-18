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АДО Ден Хааг — ВВВ-Венло прогноз профессионала 20.01.18

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Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Кайл Эдмунд 19.01 03:00 по МСК. Николай Басилашвили #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Кайлом Эдмундом и Николохом Басилашвили ожидает нас 19 января.
АТП теннис: АТП – Пары – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Джонсон С / Кверри С 19.01 03:00 по МСК. П. Андухар/ А. Рамос-Винолас #
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Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде у мужчин между парой Джонсон/Куэрри и Андухар/Рамос-Винолас ожидает нас 19 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Дерби 19.01 22:45 по МСК. Бристоль #
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Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
Испания футбол: Испания – Ла Лига 2
до начала:
# Гранада 19.01 23:00 по МСК. Сарагоса #
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Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Томас Бердых 20.01 03:00 по МСК. Хуан Мартин Дель Потро #
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Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Эвертон 20.01 18:00 по МСК. Вест Бромвич #
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"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
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Прогноз от наших экспертов
АДО Ден Хааг — ВВВ-Венло прогноз профессионала 20.01.18

В 21:45 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра АДО Ден Хааг – ВВВ-Венло. Футбольный поединок запланировали на 20 января, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Ставки на футбольную встречу АДО Ден Хааг – ВВВ-Венло уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.065, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.58.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба АДО Ден Хааг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб АДО Ден Хааг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что АДО Ден Хааг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Сейчас футбольный клуб ВВВ-Венло пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб ВВВ-Венло одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК ВВВ-Венло забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ставить на матч АДО Ден Хааг – ВВВ-Венло лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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