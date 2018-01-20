Портимоненсе — Брага прогноз специалиста 20.01.18

Главный арбитр матча Портимоненсе – Брага в 23:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 20-го января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Брага на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Брага – девять против двух.

Гости поединка Портимоненсе – Брага от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.02. Хозяева оценены конторами коэффициентом 4.46, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.3.

Две недели назад футбольный клуб Портимоненсе получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Портимоненсе из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Портимоненсе выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Портимоненсе – Брага у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Брага имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Брага демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Брага продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Брага в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Портимоненсе и Брага, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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