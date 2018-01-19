Круз Азуль — Леон: прогноз, ставки букмекера на матч. 21.01.18

В 02:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Круз Азуль – Леон, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 21-го января и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Круз Азуль сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Круз Азуль – Леон неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.48. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.27 и 3.38.

Если раньше футбольный клуб Круз Азуль ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Круз Азуль в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Круз Азуль стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Леон построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Леон выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Круз Азуль – Леон не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Так как хозяева поединка Круз Азуль – Леон сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Круз Азуль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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