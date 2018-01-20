Прогноз на матч Риу-Аве — Боавишта. Рекомендуемые ставки от экспертов 21.01.18

Не секрет, что матч команды Риу-Аве и команды Боавишта, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Риу-Аве и команды Боавишта фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Риу-Аве и команды Боавишта, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Риу-Аве и команды Боавишта победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Риу-Аве в матче с футболистами команды Боавишта. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Боавишта лучше играть не больше. При этом команда Боавишта не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Риу-Аве всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Боавишта не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Риу-Аве, и команда Боавишта атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Триумфатором станет Риу-Аве — 1.74, нет победителей — 3.68, триумфатором станет Боавишта — 5.65.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Риу-Аве и команды Боавишта, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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