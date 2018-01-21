Макара — Депортиво Тачира прогноз специалиста 23.01.18

В последнем противостоянии Макара – Депортиво Тачира свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 23-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 02:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Макара обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Макара – Депортиво Тачира от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.02, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.2.

По меркам национального чемпионата Макара это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Макара является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Макара пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Депортиво Тачира совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Депортиво Тачира находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Депортиво Тачира выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Депортиво Тачира в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Макара – Депортиво Тачира, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: