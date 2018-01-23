Бур-ан-Бресс Перонна — Тулуза: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 23.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23.01.2018, так как именно в этот день на поле сойдутся Бур-ан-Бресс Перонна и Тулуза. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Тулуза сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бур-ан-Бресс Перонна. Начало данной игры произойдет в 20:30 по московскому времени.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Бур-ан-Бресс Перонна – Тулуза, выставив коэффициент 6.4 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 1.62, а поставить на ничью возможно по 4.

По меркам национального чемпионата Бур-ан-Бресс Перонна это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Бур-ан-Бресс Перонна является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Бур-ан-Бресс Перонна пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тулуза может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тулуза надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тулуза имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Бур-ан-Бресс Перонна – Тулуза встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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