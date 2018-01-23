Газелек — Ним Олимпик прогноз специалиста 23.01.18

Болельщики 23-го января ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Газелек и Ним Олимпик. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Газелек – Ним Олимпик неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 2.52. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 3.195 и 3.2.

Свой последний матч клуб Газелек провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Газелек крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После того, как футбольный клуб Ним Олимпик выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Ним Олимпик удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Хозяева матча Газелек – Ним Олимпик предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Газелек больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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