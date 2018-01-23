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Индепендиенте — Росарио Сентраль прогноз и ставки от специалиста 25.01.18

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Индепендиенте — Росарио Сентраль прогноз и ставки от специалиста 25.01.18

В последнем противостоянии Индепендиенте – Росарио Сентраль свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 25 января у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:10. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Индепендиенте обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Индепендиенте – Росарио Сентраль, занизив на них коэффициент до 2.32. Поставить на ничью можно по 3.1, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.7.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Индепендиенте слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Индепендиенте был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Индепендиенте выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После того, как футбольный клуб Росарио Сентраль выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Росарио Сентраль удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

На поединок Индепендиенте – Росарио Сентраль идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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