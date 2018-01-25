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Брюгге — Остенде: прогноз, ставки букмекера на матч. 25.01.18

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Брюгге — Остенде: прогноз, ставки букмекера на матч. 25.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 25.01.2018, так как именно в этот день на поле сойдутся Брюгге и Остенде. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Остенде сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Брюгге. Начало данной игры произойдет в 22:30 по московскому времени.

Гости поединка Брюгге – Остенде от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 7.6. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.29, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 5.25.

В прошлом поединке футбольного клуба Брюгге основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Брюгге будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Брюгге есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Остенде построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Остенде выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Брюгге – Остенде не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Брюгге – Остенде, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Остенде.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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