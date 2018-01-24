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|Марин Чилич
|25.01 11:30 по МСК.
|Кайл Эдмунд
Не слишком ожидаемым получился полуфинал на Открытом чемпионате Австралии между Марином Чиличем и Кайлом Эдмундом.
|Панатинайкос
|25.01 22:15 по МСК.
|Жальгирис
Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, «Панатинаикос» несколько ухудшил свои позиции в турнирной таблице. «Трилистников» теперь опережает не только ЦСКА, но и «Олимпиакос». Также грецкую команду догнал как раз «Жальгирис», приятно удивляющий литовских фанатов в этом розыгрыше турнира. Команда Ясикявичуса уже обыгрывала на выезде «Фенербахче». Стоит ли ожидать сенсации и в поединке с «Панатинаикосом», и на что лучше сделать прогноз в этой встрече?
|Дрезден
|25.01 22:30 по МСК.
|Ст. Паули
Программу поединков 19-го тура Второй Бундеслиги закрывают дрезденское "Динамо" и "Санкт-Паули"
|Брюгге
|25.01 22:30 по МСК.
|Остенде
Насколько реальны шансы "Остенде" отобрать очки у лидера чемпионата Бельгии "Брюгге"?
|Страсбур
|25.01 23:00 по МСК.
|Лилль
Последним матчем 1/16 финала Кубка Франции станет встреча "Страсбурга" и "Лилля"
В последнем противостоянии Депортиво Тачира – Макара свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 27 января у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Депортиво Тачира обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Депортиво Тачира – Макара, занизив на них коэффициент до 2.5. Поставить на ничью можно по 3.2, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.52.
На своем поле футбольный клуб Депортиво Тачира не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Депортиво Тачира находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Депортиво Тачира в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Макара пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Макара одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Макара забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Учитывая статистику личных встреч Депортиво Тачира – Макара, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Макара еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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