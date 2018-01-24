Депортиво Тачира — Макара: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.01.18

В последнем противостоянии Депортиво Тачира – Макара свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 27 января у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Депортиво Тачира обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Депортиво Тачира – Макара, занизив на них коэффициент до 2.5. Поставить на ничью можно по 3.2, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.52.

На своем поле футбольный клуб Депортиво Тачира не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Депортиво Тачира находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Депортиво Тачира в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Макара пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Макара одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Макара забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Депортиво Тачира – Макара, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Макара еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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